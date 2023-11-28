Как ЕС реагируют на соглашение Amazon
Amazon приобрел iRobot за 1,45 миллиарда долларов. Регулятор ЕС заявил, что это соглашение угрожает европейскому рынку.
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Речь идет о том, что iRobot сможет ограничить конкуренцию в Европе. А это, в свою очередь, будет тенденцией, способствующей монополизации рынка.
Amazon может снизить заметность конкурирующих роботов-пылесосов на своей онлайн-платформе, куда скорее всего пойдут покупать потребители Франции, Германии, Испании и Италии.
– акцентирует регулятор
Комиссия ЕС продолжает расследование. Рассмотрение дела продлится до 14 февраля.
Хотя регулятор уже и высказал свою позицию, назвать это запретом нельзя, поскольку переговоры продолжаются. Amazon готов к сотрудничеству с комиссией.
Следует отметить, что после того, как разразился скандал, акции iRobot упали на 20%. Однако ценные бумаги компании стали расти. По состоянию на 28 ноября одна акция iRobot стоит 34,35 доллара. За последние 5 дней она выросла на 12,7%. При этом акции Amazon за этот же период стали больше на 1,8%.