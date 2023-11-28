Як ЄС реагують на угоду Amazon

Amazon придбав iRobot за 1,45 мільярда доларів. Регулятор ЄС заявив, що ця угода загрожує європейському ринку.

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Йдеться про те, що iRobot зможе обмежити конкуренцію у Європі. А це, своєю чергою, буде тенденцією, яка сприятиме монополізації ринку.

Amazon може знизити помітність конкуруючих роботів-пилососів на своїй онлайн-платформі, куди, швидше за все, підуть купувати споживачі Франції, Німеччини, Іспанії та Італії.

– акцентує регулятор

Комісія ЄС продовжує розслідування. Розгляд справи триватиме до 14 лютого.

Хоча регулятор уже і висловив свою позицію, назвати це забороною не можна, оскільки перемовини тривають. Amazon готовий до співпраці з комісією.

Варто зазначити, що після того, як спалахнув скандал, акції iRobot впали на 20%. Проте цінні папери компанії почали зростати. Станом на 28 листопада, одна акція iRobot коштує 34,35 долара. За останні 5 днів, вона зросла на 12,7%. При цьому, акції Amazon за цей же період стали більшими на 1,8%.

Зауважте! Федеральна торгова комісія США розпочала розслідування угоди між Amazon та iRobot. Поки що, результати невідомі.