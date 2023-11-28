Сколько средств выделит Россия на войну

На следующий год на статью "национальная помощь" выделят 10,7 триллиона рублей, что на 70% больше, чем в 2023 году. Также это в 2,3 раза больше, чем в 2022 году и в три раза, чем в 2021 году.

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Общая доля военных расходов в бюджете достигнет 29,5% и составит 36,66 триллиона рублей.

Напомним! В последние годы своего существования СССР выделял треть бюджета на оборону. Например, в 1990 году на военные цели было выделено 71 миллиард рублей – это 29,4% от общего бюджета.

Также на 163 миллиарда рублей увеличили расходы по статье "национальная безопасность", куда учтены бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН, на 2024 год. Таким образом, он будет составлять 3,3 триллиона рублей. Так что суммарно на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса суммарно выделят 40% от всего бюджета.

Что будет с другими расходами

Из-за возросших расходов на "национальную безопасность" правительству придется сократить финансирование в других отраслях. К примеру:

поддержка экономики – уменьшатся с 4,12 до 3,88 триллиона рублей;

– уменьшатся с 4,12 до 3,88 триллиона рублей; образование и медицина – по 1,6 триллиона рублей (их заморозят, но из-за инфляции они снизятся);

– по 1,6 триллиона рублей (их заморозят, но из-за инфляции они снизятся); проект "Здравоохранение" – с 321,3 до 289,9 миллиарда рублей, то есть на 10%.

Вместо этого расходы на государственные СМИ останутся на уровне 121,3 миллиарда рублей (ранее 122 миллиарда). А вот финансирование по статье "Культура и кинематография" увеличат на 11% до 234 миллиарда рублей.