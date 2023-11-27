Все потому, что Россия смогла выстроить страх на нескольких газовых войнах.
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А на самом деле газ – это всего-навсего один из важных компонентов бытового комфорта. Без него еще никто не умер,
– утверждает Коболев.
Страх Европы перед Россией
До 24 февраля 2022 года (начало полномасштабной войны России против Украины – 24 Канал) россияне держали в страхе львиную часть Европы. Этот ужас они строили на нескольких газовых войнах.
По собственному опыту скажу, что Запад был уверен, что отказ россиян поставлять газ в Европу грозит глобальной гуманитарной катастрофой. Когда я встречался с европейскими коллегами, то видел этот страх в их глазах. Следует признать, что россияне очень сильны в пропаганде, которую ведут комплексно,
– сказал Коболев.
Также в свое время относительно успешные атаки россияне провели в первую очередь против Украины. Они пытались применить газовое оружие против Польши, отказываясь выполнять контрактные обязательства.
Нечестная прибыль
Однако даже если большая война и удары по энергетической системе Украины еще раз подтвердили, что если не будет газа – будет что-то другое, то в нежелании Европы жить без России есть еще одна причина.
Сейчас говорю даже не о коррупции, не о воровстве. Говорю о возможности зарабатывать больше, чем покупая газ на глобальном рынке. А россияне, как правило, предлагают интересные условия в обмен на политическую лояльность,
– утверждает Андрей Коболев.
Дело в том, что вместе с российским газом, как правило, предлагаются различные выгодные коммерческие условия, которые дают тому, кто этот газ покупает или перепродает. То есть, это дает возможность для более эффективной конкуренции с другими игроками рынка.