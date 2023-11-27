Все потому, что Россия смогла выстроить страх на нескольких газовых войнах.

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А на самом деле газ – это всего-навсего один из важных компонентов бытового комфорта. Без него еще никто не умер,

– утверждает Коболев.

Страх Европы перед Россией

До 24 февраля 2022 года (начало полномасштабной войны России против Украины – 24 Канал) россияне держали в страхе львиную часть Европы. Этот ужас они строили на нескольких газовых войнах.

По собственному опыту скажу, что Запад был уверен, что отказ россиян поставлять газ в Европу грозит глобальной гуманитарной катастрофой. Когда я встречался с европейскими коллегами, то видел этот страх в их глазах. Следует признать, что россияне очень сильны в пропаганде, которую ведут комплексно,

– сказал Коболев.

Также в свое время относительно успешные атаки россияне провели в первую очередь против Украины. Они пытались применить газовое оружие против Польши, отказываясь выполнять контрактные обязательства.

Любопытно! Доля российского газа в 2021 году составляла 45 – 48%, а сейчас упала до 13% – за третий квартал 2023 года.

Нечестная прибыль

Однако даже если большая война и удары по энергетической системе Украины еще раз подтвердили, что если не будет газа – будет что-то другое, то в нежелании Европы жить без России есть еще одна причина.

Сейчас говорю даже не о коррупции, не о воровстве. Говорю о возможности зарабатывать больше, чем покупая газ на глобальном рынке. А россияне, как правило, предлагают интересные условия в обмен на политическую лояльность,

– утверждает Андрей Коболев.

Дело в том, что вместе с российским газом, как правило, предлагаются различные выгодные коммерческие условия, которые дают тому, кто этот газ покупает или перепродает. То есть, это дает возможность для более эффективной конкуренции с другими игроками рынка.