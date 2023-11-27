Все через те, що Росія змогла вибудувати страх на кількох газових війнах.
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А насправді газ – це всього-на-всього один з важливих компонентів побутового комфорту. Без нього ще ніхто не помер,
– стверджує Коболєв.
Страх Європи перед Росією
До 24 лютого 2022 року (початок повномасштабної війни Росії проти України – 24 Канал) росіяни тримали в страху левову частину Європи. Цей страх вони будували на кількох газових війнах.
З власного досвіду скажу, що Захід був впевненим, що відмова росіян постачати газ до Європи загрожує їм глобальною гуманітарною катастрофою. Коли я зустрічався з європейськими колегами, то бачив цей страх в їхніх очах. Треба визнати, що росіяни дуже сильні у пропаганді, яку ведуть комплексно,
– сказав Коболєв.
Також свого часу відносно успішні атаки росіяни провели в першу чергу проти України. Вони пробували застосувати газову зброю проти Польщі, відмовляючись виконувати контрактні зобов'язання.
Нечесний прибуток
Однак навіть якщо велика війна та удари по енергетичній системі України підтвердили ще раз те, що якщо не буде газу – буде щось інше, то у небажанні Європи жити без Росії є ще одна причина.
Зараз говорю навіть не про корупцію, не про крадіжки. Кажу про можливість заробляти більше, ніж купуючи газ на глобальному ринку. А росіяни, як правило, пропонують цікаві умови в обмін на політичну лояльність,
– стверджує Андрій Коболєв.
Річ у тім, що разом з російським газом, як правило, пропонуються різні вигідні комерційні умови, які дають тому, хто цей газ купує чи перепродає. Тобто це дає можливість для більш ефективної конкуренції з іншими гравцями ринку.