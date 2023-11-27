Все через те, що Росія змогла вибудувати страх на кількох газових війнах.

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А насправді газ – це всього-на-всього один з важливих компонентів побутового комфорту. Без нього ще ніхто не помер,

– стверджує Коболєв.

Страх Європи перед Росією

До 24 лютого 2022 року (початок повномасштабної війни Росії проти України – 24 Канал) росіяни тримали в страху левову частину Європи. Цей страх вони будували на кількох газових війнах.

З власного досвіду скажу, що Захід був впевненим, що відмова росіян постачати газ до Європи загрожує їм глобальною гуманітарною катастрофою. Коли я зустрічався з європейськими колегами, то бачив цей страх в їхніх очах. Треба визнати, що росіяни дуже сильні у пропаганді, яку ведуть комплексно,

– сказав Коболєв.

Також свого часу відносно успішні атаки росіяни провели в першу чергу проти України. Вони пробували застосувати газову зброю проти Польщі, відмовляючись виконувати контрактні зобов'язання.

Цікаво! Частка російського газу у 2021 році складала 45 – 48%, а нині впала до 13% – за третій квартал 2023 року.

Нечесний прибуток

Однак навіть якщо велика війна та удари по енергетичній системі України підтвердили ще раз те, що якщо не буде газу – буде щось інше, то у небажанні Європи жити без Росії є ще одна причина.

Зараз говорю навіть не про корупцію, не про крадіжки. Кажу про можливість заробляти більше, ніж купуючи газ на глобальному ринку. А росіяни, як правило, пропонують цікаві умови в обмін на політичну лояльність,

– стверджує Андрій Коболєв.

Річ у тім, що разом з російським газом, як правило, пропонуються різні вигідні комерційні умови, які дають тому, хто цей газ купує чи перепродає. Тобто це дає можливість для більш ефективної конкуренції з іншими гравцями ринку.