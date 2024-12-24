Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, чим, наприклад, ракета "Іскандер" відрізняється від "Орешника". Він зазначив, що обидва типи озброєння мають потужні руйнування.

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Російські ракети

Олег Катков підкреслив, що "Іскандер" – це ракета, яка належить до оперативно-тактичного рівня. "Орешник" – це балістична ракета середньої дальності, яка призначена для умов Третьої світової війни.

"Іскандер" може використовуватись як у ядерному виконанні, так і у конвенційному, адже розмір його бойової частини складає понад 500 кілограмів,

– сказав він.

Ракети середньої дальності призначені лише для того, щоб завдавати ядерного удару.

За словами головного редактора Defense Express, Росії раніше, щоб тримати під прицілом Європу треба було мати міжконтинентальні балістичні ракети типу "Ярс" або "Сармат". Вироблення такої зброї дуже дороге, а дальність польоту понад 5,5 тисяч кілометрів.

Це надлишково для росіян, бо щоб дістати до Європи їм достатньо ракети із дальністю 3,5 тисячі кілометрів,

– пояснив Олег Катков.

Ймовірно, росіяни саме тому розробили балістичні ракети середньої дальності "Орешник". Вони дешевші, ніж міжконтинентальні.

"Вочевидь, Росія планує виготовляти їх у достатній кількості, щоб націлити такі ракети саме на європейські об'єкти, зокрема на Париж чи Лондон, а от міжконтинентальні балістичні ракети – на США", – припустив головний редактор Defense Express.

Цікаво, що Владімір Путін заявив, що начебто активно брав участь у розробці та випробуваннях балістичної ракети "Орешник", назвавши це "історичною подією" для російської ракетно-космічної галузі. Він зазначив, що ця зброя може зменшити потребу у використанні ядерної зброї, акцентуючи на вдосконаленні ракетних технологій.