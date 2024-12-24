Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, чем, например, ракета "Искандер" отличается от "Орешника". Он отметил, что оба типа вооружения имеют мощные разрушения.

Смотрите также 25 "Арешников" в месяц и 300 в год: как Россия разгоняет ИПСО на Западе и пугает мир ракетами

Российские ракеты

Олег Катков подчеркнул, что "Искандер" – это ракета, которая относится к оперативно-тактическому уровню. "Орешник" – это баллистическая ракета средней дальности, которая предназначена для условий Третьей мировой войны.

"Искандер" может использоваться как в ядерном исполнении, так и в конвенционном, ведь размер его боевой части составляет более 500 килограммов,

– сказал он.

Ракеты средней дальности предназначены только для того, чтобы наносить ядерный удар.

По словам главного редактора Defense Express, России ранее, чтобы держать под прицелом Европу надо было иметь межконтинентальные баллистические ракеты типа "Ярс" или "Сармат". Производство такого оружия очень дорогое, а дальность полета более 5,5 тысяч километров.

Это избыточно для россиян, потому что чтобы достать до Европы им достаточно ракеты с дальностью 3,5 тысяч километров,

– пояснил Олег Катков.

Вероятно, россияне именно поэтому разработали баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Они дешевле, чем межконтинентальные.

"Очевидно, Россия планирует изготавливать их в достаточном количестве, чтобы нацелить такие ракеты именно на европейские объекты, в частности на Париж или Лондон, а вот межконтинентальные баллистические ракеты – на США", – предположил главный редактор Defense Express.

Интересно, что Владимир Путин заявил, что якобы активно участвовал в разработке и испытаниях баллистической ракеты "Орешник", назвав это "историческим событием" для российской ракетно-космической отрасли. Он отметил, что это оружие может уменьшить потребность в использовании ядерного оружия, акцентируя на совершенствовании ракетных технологий.