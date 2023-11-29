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Новое отделение откроется в Брашове. В Румынии это уже второе отделение Nova Post, а до конца года планируется запустить еще третье – в городе Констанца.

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Отделение работает ежедневно по адресу: г. Брашов, Str. Brânduselor 72. На этом отделении можно отправлять посылки до 30 кг в Украину и Молдову, а также получать и отправлять документы.

Клиенты Nova Post в Румынии также могут вызвать курьера, чтобы забрать отправку из адреса и доставить на любую точку по всей стране. Через 6 месяцев работы в Румынии компания доставила посылки почти для 8000 человек.

Отделение – по всей Европе

В настоящее время отделения "Новой почты" работают в Польше, Молдове, Литве, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии и Венгрии. А в следующем году отделения заработают в большинстве европейских столиц.

Расписание открытия отделений:

  • Ноябрь 2023 – Милан (Италия);
  • Декабрь 2023 – Париж (Франция);
  • Февраль 2024 - Мадрид (Испания) и Стамбул (Турция);
  • Март 2024 - София (Болгария) и Лондон (Великобритания);
  • Апрель 2024 - Дублин (Ирландия) и Амстердам (Нидерланды);
  • Май 2024 — Брюссель (Бельгия), а также Берн (Швейцария) и Лиссабон (Португалия);
  • Июнь 2024 - Любляна (Словения) и Загреб (Хорватия);
  • Июль 2024 - Афины (Греция) и Копенгаген (Дания);
  • Август 2024 – Хельсинки (Финляндия);