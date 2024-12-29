Пенсійна реформа у 2025 році: які зміни можуть торкнутися військових

Будь-які реформи приносять зміни, і пенсійна система не є винятком. Якщо заплановані ініціативи буде реалізовано, на пенсіонерів, як нинішніх, так і майбутніх, у 2025 році чекає низка нововведень.

Що зміниться для військових пенсіонерів

Законопроєкт №12165, зареєстрований у Верховній Раді наприкінці жовтня 2024 року, має на меті встановити єдині правила перерахунку для всіх пенсій, призначених за спеціальними законами. 24 Канал розповідає детальніше, що він може змінити для військових.

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Очікується, що пенсійне забезпечення військових може дещо погіршитися. Це пов'язано з можливим скасуванням права на перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною розміру грошового забезпечення.

Раніше це право дозволяло військовим пенсіонерам отримувати підвищені виплати при збільшенні окладів для чинних військовослужбовців. Якщо новий законопроєкт набуде чинності, ця перевага буде скасована.

Що з іншими категоріями спеціальних пенсій

У той час як пенсійне забезпечення військових може втратити одну з важливих переваг, для інших категорій пенсіонерів, зокрема прокурорів, умови можуть покращитися. Наприклад, планується повернути право на індексацію пенсій для прокурорів, що сприятиме регулярному збільшенню їх виплат відповідно до інфляції.

Для інших категорій спеціальних пенсій у 2025 році не передбачається кардинальних змін. Проте вже з 2026 року можливі подальші кроки, які можуть зачепити й ці категорії.

Інші важливі зміни

До кінця 2024 року уряд мав ухвалити кілька ключових рішень: