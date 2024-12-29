Что изменится для военных пенсионеров

Законопроект №12165, зарегистрирован в Верховной Раде в конце октября 2024 года, имеет целью установить единые правила перерасчета для всех пенсий, назначенных по специальным законам. 24 Канал рассказывает подробнее, что он может изменить для военных.

Смотрите также Надбавки за сверхурочный стаж: как они начисляются

Ожидается, что пенсионное обеспечение военных может несколько ухудшиться. Это связано с возможной отменой права на перерасчет пенсии в связи с изменением размера денежного обеспечения.

Ранее это право позволяло военным пенсионерам получать повышенные выплаты при увеличении окладов для действующих военнослужащих. Если новый законопроект вступит в силу, это преимущество будет отменено.

Что с другими категориями специальных пенсий

В то время как пенсионное обеспечение военных может потерять одно из важных преимуществ, для других категорий пенсионеров, в частности прокуроров, условия могут улучшиться. Например, планируется вернуть право на индексацию пенсий для прокуроров, что будет способствовать регулярному увеличению их выплат в соответствии с инфляцией.

Для других категорий специальных пенсий в 2025 году не предвидится кардинальных изменений. Однако уже с 2026 года возможны дальнейшие шаги, которые могут затронуть и эти категории.

Другие важные изменения

До конца 2024 года правительство должно было принять несколько ключевых решений: