Як зміняться податки в Україні у 2025 році: основні нововведення

З початком 2025 року українців чекають зміни в податковому законодавстві, які торкнуться як найманих працівників, так і фізичних осіб-підприємців (ФОП). Зокрема, зросте ставка військового збору, повернеться обов’язкова сплата ЄСВ для ФОПів, а також зміняться ліміти доходів для всіх груп єдиного податку.

Податки із зарплат: мінімальна та середня зарплата

Яким буде податок за мінімальної та середньої зарплаті і відповідно, якими будуть податки, розповів 24 Каналу бухгалтер Микола Смокович.

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Довідково. З 2025 року ставка військового збору зростає з 1,5% до 5%, у результаті чого загальне податкове навантаження на зарплати фізичних осіб становитиме 23% (18% ПДФО + 5% військовий збір).

Мінімальна зарплата у січні 2025 року складе 8 000 гривень. Податки з неї становитимуть 1 840 гривень, а на руки працівник отримає 6 160 гривень.

у січні 2025 року складе 8 000 гривень. Податки з неї становитимуть 1 840 гривень, а на руки працівник отримає 6 160 гривень. Середня зарплата, яка у третьому кварталі 2024 року досягла 21 946 гривень, буде обкладена податками у розмірі 5 047 гривень. Після вирахування податків "чиста" виплата складе приблизно 16 700 гривень.

Зміни для ФОПів: ЄСВ і єдиний податок

Обов'язкова сплата ЄСВ повертається. Мінімальний страховий внесок у 2025 році складе 1 760 гривень на місяць (22% від мінімальної зарплати).

Мінімальний страховий внесок у 2025 році складе 1 760 гривень на місяць (22% від мінімальної зарплати). Пільги на ЄСВ зберігаються для пенсіонерів, осіб з інвалідністю та ФОПів, які є найманими працівниками, за яких роботодавець сплачує ЄСВ.

Розмір єдиного податку:

I група: 302,80 гривень (10% від прожиткового мінімуму) + 800 гривень військового збору.

II група: 1 600 гривень (20% від мінімальної зарплати) + 800 гривень військового збору.

III група: 3% від доходу з ПДВ або 5% без ПДВ + 1% військового збору.

IV група: ставка залежить від категорії земель, військовий збір — 800 гривень.

Зміна лімітів доходів для ФОП

Ліміти доходів для всіх груп єдиного податку зростуть відповідно до підвищення мінімальної зарплати (з 7 100 гривень у 2024 році до 8 000 гривень у 2025 році):

1 група: до 1 336 000 гривень (167 мінімальних зарплат).

до 1 336 000 гривень (167 мінімальних зарплат). 2 група: до 6 672 000 гривень (834 мінімальні зарплати).

до 6 672 000 гривень (834 мінімальні зарплати). 3 група: до 9 336 000 гривень (1 167 мінімальних зарплат).

Це означає, що ФОП зможе отримувати більші доходи, залишаючись у своїй групі платників єдиного податку.

Увага. Повний текст про податкові зміни у 2025 році – читайте у матеріалі 24 Каналу.