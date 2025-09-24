З 1 жовтня 2025 року в Україні вступають у дію нові вимоги до суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, сидром, перрі (без додавання спирту), тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет та пальним.

Що змінилось?

Як повідомила Державна податкова служба, відповідно до оновленого законодавства, бізнес, який здійснює продаж вказаної продукції, повинен дотримуватись певного мінімального рівня доходу або нарахованої заробітної плати, передає 24 Канал.

Чому уряд вимагає підвищення зарплат

Ці нововведення є частиною ширшої урядової політики, спрямованої на легалізацію ринку праці, зменшення "тіньових" доходів та підвищення соціальної захищеності працівників. Мінімальні стандарти щодо доходів або зарплат мають підтвердити, що бізнес реально функціонує, а не просто використовує ліцензії формально.

Згідно з роз'ясненням ДПС, для збереження ліцензії з 1 жовтня мають виконуватись такі вимоги:

Не менше 1,5 мінімальних зарплат – якщо:

торговельна точка розташована за межами адміністративних центрів областей, Києва та Севастополя, на відстані не менше ніж 50 кілометрів від них;

має торгову площу до 500 метрів квадратних.

Не менше 2 мінімальних зарплат – для решти суб'єктів господарювання, які не відповідають вказаним умовам.

Важливо! У випадку, якщо бізнес або ФОП не дотримаються цих норм, ліцензія буде анульована.

Хто в зоні ризику: малі магазини та ФОПи

Особливу увагу до нових вимог мають звернути ФОПи без найманих працівників і малі магазини, які працюють у містах. Саме вони найчастіше декларують мінімальні витрати й можуть опинитись у зоні ризику. Для таких підприємців підвищення зарплатного рівня може стати викликом у плануванні витрат.

Довідково. З 1 січня 2025 року в Україні діє новий порядок ліцензування торгівлі пальним, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет. Зокрема, для роздрібної торгівлі плата за ліцензії відбувається щоквартально рівними частинами, тоді як для оптової – щорічно.

Що цьому передувало і чому впроваджують зміни?