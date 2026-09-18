"ФОПи просто вимруть": відомий політик пропонує зменшити ПДВ на деякі товари

В Україні знову обговорюють, як змінити податкове навантаження так, щоб підтримати людей і бізнес. Один із варіантів передбачає не підвищення, а суттєве зниження ПДВ на товари першої необхідності.

ПДВ на продукти та ліки пропонують знизити

Міський голова Харкова Ігор Терехов вважає, що для базових продуктів харчування та ліків податок на додану вартість варто зменшити з нинішніх 20% до 5%, пише "РБК-Україна".

За його задумом, менший податок має дати поштовх місцевому виробництву та підтримати економічну активність. Водночас Терехов визнає, що сама зміна ставки ПДВ не обов'язково автоматично призведе до такого ж зниження цін для покупців.

Але треба обмежити націнку в мережах, щоб різницю не забирали собі рітейлери – і жорсткий контроль з боку контролюючих органів, не корупція, а саме контроль,

– додав він.

Таким чином, запропонована модель передбачає одразу два кроки:

зменшення ПДВ на базові продукти та ліки;

контроль за торговельними націнками.

Де пропонують шукати гроші для бюджету

Зниження податків означає менші потенційні надходження до бюджету, тому окреме питання – де держава може знайти додаткові ресурси.

Терехов визнає, що бюджетна політика належить до компетенції уряду, а головним пріоритетом держави зараз залишаються військові потреби. Водночас він вважає, що додаткові ресурси можна знайти, якщо переглянути державні витрати та ефективність їх використання. Серед напрямків:

Провести детальний аудит бюджету та відмовитися від програм, без яких можна обійтися; Переглянути штати органів державної влади та кількість чиновників; Проаналізувати надходження, тіньові схеми та корупційні ризики; Домовитися про механізм оподаткування українського бізнесу, який релокувався за кордон.

Що буде з ФОПами

Окремо міський голова Харкова висловився проти можливого збільшення податкового навантаження на фізичних осіб-підприємців.

Торік хотіли ввести ПДВ для ФОПів – я тоді категорично виступив проти, і ми зупинили це питання. ФОПи просто вимруть, підуть у тінь, доходної частини не буде взагалі,

– зазначив він.

За словами Терехова, без підтримки бізнес спочатку залишить прифронтові міста та громади, потім наступні, і рух піде далі на захід.

До слова, співвласник "Нової пошти" вже виступив проти запровадження ПДВ на посилки з-за кордону.

За його прогнозом, це призведе до додаткових витрат для споживачів. Він також зазначає, що імпортні товари часто не мають повноцінних аналогів за асортиментом на українському ринку.