Предлагают снизить НДС на продукты и лекарства

Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что для основных продуктов питания и лекарств налог на добавленную стоимость следует снизить с нынешних 20% до 5%, пишет "РБК-Украина".

По его замыслу, снижение налога должно дать толчок местному производству и поддержать экономическую активность. В то же время Терехов признает, что само по себе изменение ставки НДС не обязательно автоматически приведет к такому же снижению цен для покупателей.

Но нужно ограничить наценку в сетях, чтобы разницу не забирали себе ритейлеры – и обеспечить жесткий контроль со стороны контролирующих органов, не коррупцию, а именно контроль,

– добавил он.

Таким образом, предложенная модель предусматривает сразу два шага:

снижение НДС на базовые продукты и лекарства;

контроль за торговыми наценками.

Где предлагают искать деньги для бюджета

Снижение налогов означает меньшие потенциальные поступления в бюджет, поэтому отдельный вопрос – где государство может найти дополнительные ресурсы.

Терехов признает, что бюджетная политика относится к компетенции правительства, а главным приоритетом государства сейчас остаются военные нужды. В то же время он считает, что дополнительные ресурсы можно найти, если пересмотреть государственные расходы и эффективность их использования. Среди направлений:

Провести детальный аудит бюджета и отказаться от программ, без которых можно обойтись; Пересмотреть штаты органов государственной власти и количество чиновников; Проанализировать поступления, теневые схемы и коррупционные риски; Договориться о механизме налогообложения украинского бизнеса, который переместился за границу.

Что будет с ФЛП

Отдельно мэр Харькова высказался против возможного увеличения налоговой нагрузки на физических лиц-предпринимателей.

В прошлом году хотели ввести НДС для ФЛП – я тогда категорически выступил против, и мы остановили этот вопрос. ФЛП просто вымрут, уйдут в тень, доходной части не будет вообще,

– отметил он.

По словам Терехова, без поддержки бизнес сначала покинет прифронтовые города и общины, затем остальные, и движение пойдет дальше на запад.

К слову, совладелец "Новой почты" уже выступил против введения НДС на посылки из-за рубежа.

По его прогнозу, это приведет к дополнительным расходам для потребителей. Он также отмечает, что импортные товары часто не имеют полноценных аналогов по ассортименту на украинском рынке.