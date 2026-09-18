ПДВ на продукти та ліки пропонують знизити
Міський голова Харкова Ігор Терехов вважає, що для базових продуктів харчування та ліків податок на додану вартість варто зменшити з нинішніх 20% до 5%, пише "РБК-Україна".
За його задумом, менший податок має дати поштовх місцевому виробництву та підтримати економічну активність. Водночас Терехов визнає, що сама зміна ставки ПДВ не обов'язково автоматично призведе до такого ж зниження цін для покупців.
Але треба обмежити націнку в мережах, щоб різницю не забирали собі рітейлери – і жорсткий контроль з боку контролюючих органів, не корупція, а саме контроль,
– додав він.
Таким чином, запропонована модель передбачає одразу два кроки:
- зменшення ПДВ на базові продукти та ліки;
- контроль за торговельними націнками.
Де пропонують шукати гроші для бюджету
Зниження податків означає менші потенційні надходження до бюджету, тому окреме питання – де держава може знайти додаткові ресурси.
Терехов визнає, що бюджетна політика належить до компетенції уряду, а головним пріоритетом держави зараз залишаються військові потреби. Водночас він вважає, що додаткові ресурси можна знайти, якщо переглянути державні витрати та ефективність їх використання. Серед напрямків:
- Провести детальний аудит бюджету та відмовитися від програм, без яких можна обійтися;
- Переглянути штати органів державної влади та кількість чиновників;
- Проаналізувати надходження, тіньові схеми та корупційні ризики;
- Домовитися про механізм оподаткування українського бізнесу, який релокувався за кордон.
Що буде з ФОПами
Окремо міський голова Харкова висловився проти можливого збільшення податкового навантаження на фізичних осіб-підприємців.
Торік хотіли ввести ПДВ для ФОПів – я тоді категорично виступив проти, і ми зупинили це питання. ФОПи просто вимруть, підуть у тінь, доходної частини не буде взагалі,
– зазначив він.
За словами Терехова, без підтримки бізнес спочатку залишить прифронтові міста та громади, потім наступні, і рух піде далі на захід.
До слова, співвласник "Нової пошти" вже виступив проти запровадження ПДВ на посилки з-за кордону.
За його прогнозом, це призведе до додаткових витрат для споживачів. Він також зазначає, що імпортні товари часто не мають повноцінних аналогів за асортиментом на українському ринку.