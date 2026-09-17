Що зміниться після запровадження ПДВ на посилки

Згодом в Україні діятиме ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Нововведення може мати наслідки одразу для кількох сфер – від вартості покупок до роботи митниці, вважає співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.

Уряду все таки вдалося протягнути цей шкідливий для економіки податок. Співчуваю всім, бо від оподаткування посилок постраждає практично кожен,

– зазначив Поперешнюк.

За його прогнозом, після запровадження податку українці можуть зіткнутися з двома основними наслідками:

вартість міжнародних посилок може зрости;

терміни їхньої доставки можуть збільшитися.

Поперешнюк вважає, що це призведе до додаткових витрат для споживачів. Він також зазначає, що імпортні товари часто не мають повноцінних аналогів за асортиментом на українському ринку.

Постраждають український ритейл та митниця

На думку співвласника "Нової пошти", наслідки нових правил можуть вийти за межі поштового ринку.

Якщо українці витрачатимуть більше грошей на отримання міжнародних замовлень, у них залишатиметься менше коштів на інші покупки. Це, за його словами, може створити додаткові проблеми для українського ритейлу.

Бізнесмен також пов'язує посилення податкового контролю з ризиком збільшення нелегального ввезення товарів.

На митниці утвориться колапс через збільшення навантаження у десятки а може і сотні разів, тому постраждає логістика. І не тільки у поштових операторів, це стосуватиметеся всіх перевізників, що у свою чергу вплине на ріст контрабанди,

– каже Поперешнюк.

На його думку, якщо офіційне оформлення невеликих міжнародних покупок стане складнішим і дорожчим, частина операцій може перейти в тінь. Поперешнюк вважає, що це неминуче призведе до зростання обсягів контрабанди.

Нагадаємо, що нові правила безпосередньо стосуватимуться покупок на іноземних маркетплейсах на кшталт Temu та AliExpress. Саме оператори таких майданчиків мають відповідати за нарахування та сплату податку.

Через це товари з міжнародних онлайн-платформ можуть стати дорожчими на розмір ПДВ, якщо цей податок раніше не був закладений у ціну.