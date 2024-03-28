Усе для розвитку: експерти прогнозують зниження ставки кредитування малого та середнього бізнесу

Стійке кредитування бізнесу та доступні ставки – це те, що дозволяє тримати економіку на плаву навіть у час війни. Українські підприємці навіть у важких умовах демонструють успіхи, тому фінансовий ринок готовий піти їм назустріч.

Зниження кредитних ставок для українського бізнесу

Вже у другому кварталі 2024 року очікують на зниження ставок за цільовими кредитами для малого та середнього бізнесу, вони повинні становити 15 – 17% річних. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла директорка департаменту малого та середнього бізнесу Глобус банку Оксана Шульга.

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За словами експертки, найголовнішим стимулом для покращення умов кредитування є поступове зниження облікової ставки. На її думку, впродовж 2 – 3 місяців Нацбанк може знизити облікову ставку з наявних 14,5% до 14 – 13%, що дасть змогу комбанкам більш активно розвивати кредитування малого та середнього бізнесу за більш вигідними умовами.

Оксана Шульга директорка департаменту малого та середнього бізнесу Глобус банку Розвиток банківського кредитування фактично "прив’язаний" до розміру облікової ставки. Адже облікова ставка фактично фіксує поточну вартість національної валюти та вартість залучених під розвиток кредитування фінансових ресурсів. Саме тому чим меншою буде облікова ставка, тим вигіднішими стануть умови для позичальників.

Фахівчиня зауважила, що у першому кварталі 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість виданих цільових кредитів для МСБ зросла майже вдвічі. При цьому понад 90% від усіх виданих кредитів для МСБ припадає на спільні програми банків та виробників / постачальників основних засобів ведення бізнесу.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Вона звернула увагу, що з початку 2024 року найбільший попит спостерігається на кредити на придбання авто для бізнесу (понад 40% від усіх кредитів для малого та середнього бізнесу), придбання комерційної техніки (близько 30% від усіх кредитів для МСБ), виробничого обладнання (25% кредитів). При цьому найбільш поширеними (понад 95% кредитів) є кредити терміном на 3 – 5 років із середньою сумою запитуваного кредиту до 1,2 мільйона гривень.

Експертка звернула увагу на важливість державних програм кредитування малого та середнього бізнесу, наприклад, "5-7-9", "Доступний факторинг", "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%". Завдяки цьому фінустанови можуть розвивати власні кредитні програми. Але поки ще зарано говорити, що комбанки зможуть запропонувати конкурентні у відсотковому відношенні умови кредитування для малого та середнього бізнесу.

Головна перевага банківських програм порівняно з державними програмами полягає в їхній цільовій спрямованості під придбання конкретної техніки (технічних засобів), транспорту чи обладнання завдяки спільним програмам з виробниками / постачальниками основних засобів бізнесу, а також в оптимальному співвідношенні суми та терміну кредитування: до 2 – 3 мільйони гривень терміном до 5 років із щомісячним погашенням,

– наголосила банкірка.

Експертка вважає, що у другому кварталі популярність банківських кредитів для малого та середнього бізнесу лише набиратиме обертів. При цьому оптимальним результатом для тих банків, що розвивають напрямок кредитування малого та середнього бізнесу, стануть 50 – 60 виданих кредитів щомісяця на загальну суму понад 80 мільйонів гривень.

