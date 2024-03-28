Снижение кредитных ставок для украинского бизнеса
Уже во втором квартале 2024 года ожидают снижения ставок по целевым кредитам для малого и среднего бизнеса, они должны составлять 15 – 17% годовых. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус банка Оксана Шульга.
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По словам эксперта, главным стимулом для улучшения условий кредитования является постепенное снижение учетной ставки. По ее мнению, в течение 2 – 3 месяцев Нацбанк может снизить учетную ставку с имеющихся 14,5% до 14 – 13%, что позволит комбанкам более активно развивать кредитование малого и среднего бизнеса по более выгодным условиям.
Развитие банковского кредитования фактически "привязано" к размеру учетной ставки. Ведь учетная ставка фактически фиксирует текущую стоимость национальной валюты и стоимость привлеченных под развитие кредитования финансовых ресурсов. Именно поэтому чем меньше будет учетная ставка, тем выгоднее станут условия для заемщиков.
Специалист отметила, что в первом квартале 2024 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных целевых кредитов для МСБ выросла почти вдвое. При этом более 90% от всех выданных кредитов для МСБ приходится на совместные программы банков и производителей / поставщиков основных средств ведения бизнеса.
Она обратила внимание, что с начала 2024 года наибольший спрос наблюдается на кредиты на приобретение авто для бизнеса (более 40% от всех кредитов для малого и среднего бизнеса), приобретение коммерческой техники (около 30% от всех кредитов для МСБ), производственного оборудования (25% кредитов). При этом наиболее распространенными (более 95% кредитов) являются кредиты сроком на 3 – 5 лет со средней суммой запрашиваемого кредита до 1,2 миллиона гривен.
Эксперт обратила внимание на важность государственных программ кредитования малого и среднего бизнеса, например, "5-7-9", "Доступный факторинг", "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Благодаря этому финучреждения могут развивать собственные кредитные программы. Но пока еще рано говорить, что комбанки смогут предложить конкурентные в процентном отношении условия кредитования для малого и среднего бизнеса.
Главное преимущество банковских программ по сравнению с государственными программами заключается в их целевой направленности под приобретение конкретной техники (технических средств), транспорта или оборудования благодаря совместным программам с производителями / поставщиками основных средств бизнеса, а также в оптимальном соотношении суммы и срока кредитования: до 2 – 3 миллиона гривен сроком до 5 лет с ежемесячным погашением,
– отметила банкир.
Эксперт считает, что во втором квартале популярность банковских кредитов для малого и среднего бизнеса будет только набирать обороты. При этом оптимальным результатом для тех банков, развивающих направление кредитования малого и среднего бизнеса, станут 50 – 60 выданных кредитов ежемесячно на общую сумму более 80 миллионов гривен.