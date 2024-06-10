Справи кепські: кількість банкрутів в Україні рекордно збільшується
Джерело:Опендатабот
Процедура банкрутства вважається крайнім кроком на який наважуються далеко не усі бізнесмени, у яких "прогоріла" справа. Проте, цьогоріч кількість осіб, які офіційно визнали себе банкрутами сильно зросла.
Яка ситуація у 2024 році
За перші 5 місяців 2024 року на банкрутство подали 343 українці. Торік цей показник був у 2,2 раза меншим.
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Громадянам теж необхідно усвідомити, що ця процедура не про списання боргів, а про спробу знайти згоду з кредиторами за допомогою судової процедури та арбітражного керівника,
– уточнює фахівець з питань банкрутства Денис Лихопьок.
Лихопьок зауважує, що попри зростання кількості банкрутів, українці однаково не користуються цією процедурою повною мірою. Та й кредитори, за словами фахівця, намагаються уникнути такого процесу.
Якими були показники раніше
За 2023 рік статус банкрута набули 575 людей. При цьому, з 2019 року загалом було відкрито 1 993 справи про банкрутство.
Кількість людей, які прагнули визнати себе банкрутами, зростала постійно:
- у 2020 році кількість банкрутів збільшилась у 8,3 раза;
- у 2021 році – у 2.7 раза.
Якого віку найбільше банкрутів:
- 58% осіб віком від 25 до 45 років;
- 38,3% – старше 45 років;
- 3,7% – молодше 25 років.
Більшість банкрутів – 54% чоловіки. Трохи менше мають статус банкрутства жінки – 46%.Нагадаємо! Саме у 2019 році почав повноцінно працювати закон, що дозволяє громадянам набувати статус банкрута у судовому порядку. А це рішення уряд прийняв ще у 2018 році.