Дела плохи: количество банкротов в Украине рекордно увеличивается

Процедура банкротства считается крайним шагом на который решаются далеко не все бизнесмены, у которых "прогорело" дело. Тем не менее в этом году количество лиц, которые официально признали себя банкротами сильно возросло.

Какова ситуация в 2024 году

За первые 5 месяцев 2024 года на банкротство подали 343 украинца. В прошлом году этот показатель был в 2,2 раза меньше.

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Гражданам тоже необходимо осознать, что эта процедура не о списании долгов, а о попытке найти согласие с кредиторами с помощью судебной процедуры и арбитражного управляющего,

– уточняет специалист по вопросам банкротства Денис Лихопек.

Лихопек замечает, что несмотря на рост количества банкротов, украинцы все равно не пользуются этой процедурой в полной мере. И кредиторы, по словам специалиста, пытаются избежать такого процесса.

Какими были показатели раньше

За 2023 год статус банкрота получили 575 человек. При этом, с 2019 года в целом было открыто 1 993 дела о банкротстве.

Количество людей, которые стремились признать себя банкротами, росло постоянно:

в 2020 году количество банкротов увеличилось в 8,3 раза;

в 2021 году – в 2.7 раза.

Какого возраста больше всего банкротов:

58% лиц в возрасте от 25 до 45 лет;

38,3% – старше 45 лет;

3,7% – моложе 25 лет.

Большинство банкротов – 54% мужчины. Чуть меньше имеют статус банкротства женщины – 46%.

Именно в 2019 году начал полноценно работать закон, позволяющий гражданам приобретать статус банкрота в судебном порядке. А вот решение правительство приняло еще в 2018 году.