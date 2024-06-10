Яка ситуація у 2024 році

За перші 5 місяців 2024 року на банкрутство подали 343 українці. Торік цей показник був у 2,2 раза меншим.

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Громадянам теж необхідно усвідомити, що ця процедура не про списання боргів, а про спробу знайти згоду з кредиторами за допомогою судової процедури та арбітражного керівника,

– уточнює фахівець з питань банкрутства Денис Лихопьок.

Лихопьок зауважує, що попри зростання кількості банкрутів, українці однаково не користуються цією процедурою повною мірою. Та й кредитори, за словами фахівця, намагаються уникнути такого процесу.

Якими були показники раніше

За 2023 рік статус банкрута набули 575 людей. При цьому, з 2019 року загалом було відкрито 1 993 справи про банкрутство.

Кількість людей, які прагнули визнати себе банкрутами, зростала постійно:

у 2020 році кількість банкрутів збільшилась у 8,3 раза;

у 2021 році – у 2.7 раза.

Якого віку найбільше банкрутів:

58% осіб віком від 25 до 45 років;

38,3% – старше 45 років;

3,7% – молодше 25 років.

Більшість банкрутів – 54% чоловіки. Трохи менше мають статус банкрутства жінки – 46%.

Нагадаємо! Саме у 2019 році почав повноцінно працювати закон, що дозволяє громадянам набувати статус банкрута у судовому порядку. А це рішення уряд прийняв ще у 2018 році.