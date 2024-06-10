Какова ситуация в 2024 году
За первые 5 месяцев 2024 года на банкротство подали 343 украинца. В прошлом году этот показатель был в 2,2 раза меньше.
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Гражданам тоже необходимо осознать, что эта процедура не о списании долгов, а о попытке найти согласие с кредиторами с помощью судебной процедуры и арбитражного управляющего,
– уточняет специалист по вопросам банкротства Денис Лихопек.
Лихопек замечает, что несмотря на рост количества банкротов, украинцы все равно не пользуются этой процедурой в полной мере. И кредиторы, по словам специалиста, пытаются избежать такого процесса.
Какими были показатели раньше
За 2023 год статус банкрота получили 575 человек. При этом, с 2019 года в целом было открыто 1 993 дела о банкротстве.
Количество людей, которые стремились признать себя банкротами, росло постоянно:
- в 2020 году количество банкротов увеличилось в 8,3 раза;
- в 2021 году – в 2.7 раза.
Какого возраста больше всего банкротов:
- 58% лиц в возрасте от 25 до 45 лет;
- 38,3% – старше 45 лет;
- 3,7% – моложе 25 лет.
Большинство банкротов – 54% мужчины. Чуть меньше имеют статус банкротства женщины – 46%.