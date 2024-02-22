Зростання цін через блокування кордону: що прогнозують ритейлери

Річ у тім, що нині бізнес змушений шукати альтернативні шляхи постачання товарів через блокування кордону. Це, своєю чергою, призводить до збільшення вартості кожного рейсу на 600-1000 євро.

Чому вартість товарів буде зростати

Через те, що загальний час очікування на перетин польсько-українського кордону може сягати місяця, оператори змушені шукати альтернативні маршрути.

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Зокрема через Угорщину чи Румунію, що автоматично збільшує вартість і терміни доставки на два-три дні.

Невідворотно це призведе до зростання цін на низку товарів для кінцевих споживачів,

– йдеться в повідомленні.

Особливо критичною є ситуація для мереж, що імпортують продукти: овочі, фрукти, рибу, крупи та молочні продукти, у разі неможливості забезпечити товарам належний температурний режим.

Чи буде дефіцит товарів в Україні

У Асоціації ритейлерів України відзначають, що вітчизняні виробники зазнають проблем через недостатнє постачання необхідних компонентів, обладнання або упакування з-за кордону.

Для розуміння: тільки для однієї великої торговельної мережі втрати від зниження обсягу торгівлі можуть сягати приблизно 100 мільйонів гривень щотижня,

– наголошують у RAU.

Ця ситуація може призвести до дефіциту деяких товарів на українському ринку, оскільки ці імпортні елементи мають велике значення для виробництва.

Відмова від польських товарів

Також ритейлери повідомляють, що спостерігається висхідна тенденція до відмови українців від придбання польських товарів. Це стає символічним актом протесту проти дій, які вони вважають несправедливими.

Цей емоційний вибір, зроблений споживачами, відображає більше, ніж просто економічне рішення; він виявляє глибоку розчарованість та заклик до поваги та розуміння,

– підкреслюють в асоціації.

Нагадаємо, що західні кордони України неперервно блокуються через страйки європейських фермерів проти постачання української агропродукції. Протести на території Польщі біля кордону з Україною тривають з 9 лютого.

Чому польські фермери блокують кордон

На думку польських фермерів, українська продукція серйозно загрожує їхньому ринку. Як заявив місцевий міністр сільського господарства Чеслав Секерський, багато фермерів перед посівною опинилися без ресурсів для продовження бізнесу, що разом з новими екологічними вимогами ЄС приводить їх до відчаю.

При цьому, польські фермери вимагають скасувати безмитне ввезення продукції з України та ввести ембарго на чутливі продукти, як-от м'ясо птиці, яйця, молоко та інші. Єврокомісія запевняє, що жодної загрози для ринку немає, однак протестувальники не збираються відступати від своїх вимог.