Рост цен из-за блокировки границы: что прогнозируют ритейлеры

Дело в том, что сейчас бизнес вынужден искать альтернативные пути поставки товаров из-за блокирования границы. Это, в свою очередь, приводит к увеличению стоимости каждого рейса на 600-1000 евро.

Почему стоимость товаров будет расти

Из-за того, что общее время ожидания на пересечение польско-украинской границы может достигать месяца, операторы вынуждены искать альтернативные маршруты.

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В частности через Венгрию или Румынию, что автоматически увеличивает стоимость и сроки доставки на два-три дня.

Неизбежно это приведет к росту цен на ряд товаров для конечных потребителей,

– говорится в сообщении.

Особенно критической является ситуация для сетей, импортирующих продукты: овощи, фрукты, рыбу, крупы и молочные продукты, в случае невозможности обеспечить товарам надлежащий температурный режим.

Будет ли дефицит товаров в Украине

В Ассоциации ритейлеров Украины отмечают, что отечественные производители испытывают проблемы из-за недостаточных поставок необходимых компонентов, оборудования или упаковки из-за рубежа.

Для понимания: только для одной крупной торговой сети потери от снижения объема торговли могут достигать примерно 100 миллионов гривен еженедельно,

– отмечают в RAU.

Эта ситуация может привести к дефициту некоторых товаров на украинском рынке, поскольку эти импортные элементы имеют большое значение для производства.

Отказ от польских товаров

Также ритейлеры сообщают, что наблюдается восходящая тенденция к отказу украинцев от приобретения польских товаров. Это становится символическим актом протеста против действий, которые они считают несправедливыми.

Этот эмоциональный выбор, сделанный потребителями, отражает больше, чем просто экономическое решение; он проявляет глубокую разочарованность и призыв к уважению и пониманию,

– подчеркивают в ассоциации.

Напомним, что западные границы Украины непрерывно блокируются из-за забастовок европейских фермеров против поставок украинской агропродукции. Протесты на территории Польши у границы с Украиной продолжаются с 9 февраля.

Почему польские фермеры блокируют границу

По мнению польских фермеров, украинская продукция серьезно угрожает их рынку. Как заявил местный министр сельского хозяйства Чеслав Секерский, многие фермеры перед посевной оказались без ресурсов для продолжения бизнеса, что вместе с новыми экологическими требованиями ЕС приводит их к отчаянию.

При этом, польские фермеры требуют отменить беспошлинный ввоз продукции из Украины и ввести эмбарго на чувствительные продукты, например мясо птицы, яйца, молоко и другие. Еврокомиссия уверяет, что никакой угрозы для рынка нет, однако протестующие не собираются отступать от своих требований.