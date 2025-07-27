У що інвестує родина Арно: їхні статки лише примножуються

Родина Арно вважається однією з найбагатших у світі. Вони володіють значною кількістю всесвітньовідомих брендів.

Звідки родина Арно отримує прибутки?

Станом на зараз родина Арно є власником LVMH – це компанія, яка займається виробництвом предметів розкоші під різними торговими марками, пише 24 Канал.

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Зверніть увагу! Зараз у LVMH входить 75 брендів косметики та одягу.

За даними рейтингу Forbes, станом на зараз, статки родини Арно – 178 мільярдів доларів. Водночас чистий капітал в реальному часі – 150,3 мільярда доларів.

Основний прибуток Арно приносить LVMH. Перелік брендів, які входять у цю групу, розширюється. Зокрема, у 2021 році компанія придбала Tiffany & Co за 15,8 мільярда доларів.

Цікаво! Покупка Tiffany & Co за 15,8 мільярда доларів до теперішнього часу вважається найбільшим придбанням люксового бренду в історії.

Також Арно отримують прибуток через:

Холдингову компанію Agache, що займається підтримкою венчурної фірми Aglaé Ventures, яка здійснила інвестиції у таких гігантів як Netflix .

. Інвестиції у мистецтво . Родина Арно володіє багатьма шедеврами, що коштують сотні тисяч євро. Зокрема, Арно належать творіння Пабло Пікассо та Енді Воргола.

. Родина Арно володіє багатьма шедеврами, що коштують сотні тисяч євро. Зокрема, Арно належать творіння Пабло Пікассо та Енді Воргола. Арно володіють багатьма об'єктами нерухомості серед яких варто виділити замки недалеко від Парижа та острів Індиго на Багамах.

серед яких варто виділити замки недалеко від Парижа та острів Індиго на Багамах. Варто також зазначити, що родина Арно володіє виноградником Chateau d'Yquem. Саме він є одним з найвідоміших виноробних господарств у Франці

Зауважте! Бернар Арно має 5 дітей. Раніше він одноосібно володів своїми статками, проте, згодом його нащадки почали розвивати сімейну справу. Відомо, що Арно змушує дітей багато працювати, аби вони були гідні високих посад у компанії. У 2022 році мільярдер запропонував реорганізувати холдингову компанію Agache. Таким чином Арно хотів передати дітям рівні частки сімейного бізнесу.