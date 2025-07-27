Звідки родина Арно отримує прибутки?
Станом на зараз родина Арно є власником LVMH – це компанія, яка займається виробництвом предметів розкоші під різними торговими марками, пише 24 Канал.
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Зверніть увагу! Зараз у LVMH входить 75 брендів косметики та одягу.
За даними рейтингу Forbes, станом на зараз, статки родини Арно – 178 мільярдів доларів. Водночас чистий капітал в реальному часі – 150,3 мільярда доларів.
Основний прибуток Арно приносить LVMH. Перелік брендів, які входять у цю групу, розширюється. Зокрема, у 2021 році компанія придбала Tiffany & Co за 15,8 мільярда доларів.
Цікаво! Покупка Tiffany & Co за 15,8 мільярда доларів до теперішнього часу вважається найбільшим придбанням люксового бренду в історії.
Також Арно отримують прибуток через:
- Холдингову компанію Agache, що займається підтримкою венчурної фірми Aglaé Ventures, яка здійснила інвестиції у таких гігантів як Netflix.
- Інвестиції у мистецтво. Родина Арно володіє багатьма шедеврами, що коштують сотні тисяч євро. Зокрема, Арно належать творіння Пабло Пікассо та Енді Воргола.
- Арно володіють багатьма об'єктами нерухомості серед яких варто виділити замки недалеко від Парижа та острів Індиго на Багамах.
- Варто також зазначити, що родина Арно володіє виноградником Chateau d'Yquem. Саме він є одним з найвідоміших виноробних господарств у Франці
Зауважте! Бернар Арно має 5 дітей. Раніше він одноосібно володів своїми статками, проте, згодом його нащадки почали розвивати сімейну справу. Відомо, що Арно змушує дітей багато працювати, аби вони були гідні високих посад у компанії. У 2022 році мільярдер запропонував реорганізувати холдингову компанію Agache. Таким чином Арно хотів передати дітям рівні частки сімейного бізнесу.