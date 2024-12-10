Чи треба відпрацьовувати два тижні після звільнення

Згідно із законодавством, після звільнення працівник має відпрацювати ще два тижні. Державна служба з питань праці пояснила, чи потрібно це робити під час воєнного стану.

Чи можна не відпрацьовувати після звільнення

Згідно зі статтею 38 Кодексу законів про працю України, працівник має право розірвати трудовий договір на невизначений строк, попередивши роботодавця письмово за два тижні. Це правило діє в мирний час, повідомляє 24 Канал із посиланням на видання "Судово-юридична газета".

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Проте зараз діє Закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", який регулює трудові відносини в період бойових дій.

Згідно зі статтею 4 цього закону, працівник може розірвати трудовий договір без дотримання двотижневого строку відпрацювання на підставі строку, зазначеного в його заяві.

Важливо! Це можливо умовах воєнного стану, коли підприємство розташоване в зоні бойових дій або є загроза життю і здоров’ю працівника.