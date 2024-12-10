Нужно ли отрабатывать две недели после увольнения

Согласно законодательству, после увольнения работник должен отработать еще две недели. Государственная служба по вопросам труда объяснила, нужно ли это делать во время военного положения.

Можно ли не отрабатывать после увольнения

Согласно статье 38 Кодекса законов о труде Украины, работник имеет право расторгнуть трудовой договор на неопределенный срок, предупредив работодателя письменно за две недели. Это правило действует в мирное время, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Судебно-юридическая газета".

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Однако сейчас действует Закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", который регулирует трудовые отношения в период боевых действий.

Согласно статье 4 этого закона, работник может расторгнуть трудовой договор без соблюдения двухнедельного срока отработки, руководствуясь сроком, указанным в его заявлении.

Важно! Это возможно условиях военного положения, когда предприятие находится в зоне боевых действий или есть угроза для жизни и здоровья работника.