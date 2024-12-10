Какими профессиями можно овладеть женщинам

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительство online, государство покрывает расходы на обучение для женщин до 30 280 гривен. В то же время после завершения обучения, для всех гарантировано трудоустройство.

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Профессии, которыми можно овладеть:

  • водитель трамвай, троллейбуса, погрузчика,
  • оператор станков с программным управлением,
  • фрезеровщица,
  • мастер по монтажу систем возобновляемой энергетики и другие.

Программа помогает преодолеть гендерные стереотипы и удовлетворяет потребности рынка труда. Бизнес получает квалифицированных специалисток, а женщины получают востребованную профессию и стабильную работу,
– говорится в сообщении.

Как получить обучение

Прежде всего работодатель должен обратиться в центр занятости для организации обучения. В то же время женщины могут выбрать учебное заведение из утвержденного перечня, а после завершения обучения получить работу от работодателя.

  • В прошлом году более 25 тысяч женщин освоили новые профессии, а 13 тысяч получили ваучер на обучение,
  • Интересно, что более 250 женщин овладели профессией станочницы, а 86 – машинистки крана.