Какими профессиями можно овладеть женщинам

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительство online, государство покрывает расходы на обучение для женщин до 30 280 гривен. В то же время после завершения обучения, для всех гарантировано трудоустройство.

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Профессии, которыми можно овладеть:

водитель трамвай, троллейбуса, погрузчика,

оператор станков с программным управлением,

фрезеровщица,

мастер по монтажу систем возобновляемой энергетики и другие.

Программа помогает преодолеть гендерные стереотипы и удовлетворяет потребности рынка труда. Бизнес получает квалифицированных специалисток, а женщины получают востребованную профессию и стабильную работу,

– говорится в сообщении.

Как получить обучение

Прежде всего работодатель должен обратиться в центр занятости для организации обучения. В то же время женщины могут выбрать учебное заведение из утвержденного перечня, а после завершения обучения получить работу от работодателя.