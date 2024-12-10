Можно ли не отрабатывать после увольнения

Согласно статье 38 Кодекса законов о труде Украины, работник имеет право расторгнуть трудовой договор на неопределенный срок, предупредив работодателя письменно за две недели. Это правило действует в мирное время, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Судебно-юридическая газета".

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Однако сейчас действует Закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", который регулирует трудовые отношения в период боевых действий.

Согласно статье 4 этого закона, работник может расторгнуть трудовой договор без соблюдения двухнедельного срока отработки, руководствуясь сроком, указанным в его заявлении.

Важно! Это возможно условиях военного положения, когда предприятие находится в зоне боевых действий или есть угроза для жизни и здоровья работника.