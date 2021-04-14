Час отямитись і вивчити досвід Ізраїлю, або Як Україні зупинити безкінечні карантини

Поки Україна знаходиться на гребні чергової хвилі захворюваності і може лише гадати, скільки таких хвиль на нас ще чекає, Ізраїль впевнено наближається до повної перемоги над COVID-19.

Кількість нових захворювань, порівняно з піком у січні, у всіх вікових групах рухнула на 96%: з 10 000 в день до 176 станом на 13 квітня. Аналогічно зменшилася кількість госпіталізацій та нових смертей. Все це в умовах послаблення карантинних обмежень.

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Секрет успіху?

Масова вакцинація – на сьогодні вже 61% громадян країни отримали щеплення. Як цього вдалося досягнути? Агресивна кампанія агітації за вакцинацію. Достатня кількість закуплених вакцин. Ефективна логістика розподілу вакцин і масового здійснення щеплень. Запровадження сертифікатів вакцинації, на власників яких не поширюється більшість карантинних обмежень.

В результаті, якщо в січні Ізраїль опинився в умовах суворого локдауну, то сьогодні вакциновані громадяни можуть відвідувати концерти і спортивні змагання. Для них відновили свою роботу ресторани і готелі, спортзали і синагоги. Вже наступного тижня запрацюють школи. А в травні Ізраїль готується зустрічати перших вакцинованих туристів з інших країн. Для контексту, в січні захворюваність на COVID-19 в Ізраїлі в розрахунку на мільйон населення була в два з половиною рази вищою, ніж зараз в Україні.

Шлях Ізраїлю це позитивний сценарій майбутнього, який може чекати Україну вже восени. Звичайно, якщо уряд врешті-решт зможе забезпечити поставки вакцини, налагодити логістику масового щеплення і перемогти в інформаційному просторі антиваксів.

Негативна альтернатива – нові потужні хвилі епідемії і нові вимушені локдауни восени та взимку. А також катастрофічне падіння рейтингу влади на фоні десятків тисяч нових смертей і спаду економіки. Ще не пізно отямитися і вивчити досвід Ізраїлю.