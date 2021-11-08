У Чехії помер українець, якого побив охоронець нічного клубу

У лікарні Праги помер українець Павло Ратов. 42-річний мешканець Стрия, що на Львівщині, потрапив до реанімації, після того, як його вдарив охоронець нічного клубу.

Як розповіла дружина українця Світлана Ратова, Павло весь цей час був без свідомості.

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Охоронець обзивав українців

За словами Світлани, її чоловік 10 жовтня у компанії двох українців, з якими разом працював будівельником, пішли прогулятися вечірньою Прагою. Повертаючись додому чоловіки зайшли до нічного клубу Goldfingers. Щоправда, довго вони там не затрималися, а одразу ж попрямували до виходу. Охоронець, який стояв на вході до клубу, почав словесно ображати українців.

Він кричав їм чеською, щоб вони йшли геть погані українці, свині. Штовхав їх у спину. Він якийсь чеський націоналіст,

– сказала дружина загиблого.

Вже на вулиці охоронець вдарив Павла Ратова. Чоловік впав та розбив голову.

"Той охоронець підійшов ззаду і вдарив Павла один раз у голову. Павло впав, розбив собі голову і втратив свідомість. Більше до тями він не прийшов. На відео з камер спостереження все видно", – додала дружина.

Чоловіка госпіталізували у важкому стані

У лікарні у чоловіка діагностували важку черепно-мозкову травму та набряк мозку. Павло Ратов пробув у реанімації без свідомості майже місяць. У п'ятницю, 5 листопада, Павло Ратов помер у лікарні, не приходячи до тями.

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Чеська поліція відкрила кримінальне провадження, однак охоронця клубу ще не затримали. Адвокат родини загиблого з'ясував, що охоронець раніше займався боксом. Ба більше, його вже притягували до кримінальної відповідальності.

Світлана Ратова, зараз перебуває у Празі, вона поїхала туди, аби забрати тіло чоловіка до України. Усі витрати з перевезення тіла дружина взяла на себе, за її словами в українському консульстві їй відмовили у допомозі.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого.