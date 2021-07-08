Через порушення договорів: Міненерго ініціює впровадження "чорного списку" учасників ринку

Міненерго планує ініціювати впровадження "чорного списку" для недобросовісних учасників ринку електроенергії. Їм тимчасово будуть обмежувати доступ до торгів на електронних аукціонах за двосторонніми договорами.

Ці зміни мають сприяти стабілізації ситуації на ринку електричної енергії. У міністерстві кажуть, що все з метою збереження безпеки постачання електрики споживачам.

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У Міненерго хочуть створити "чорний список"

У міністерстві розповіли, що ініціюють внесення змін до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на Товарній біржі "Українська енергетична біржа".

Роблять це з метою посилення відповідальності недобросовісних учасників ринку за порушення договірних умов. Напрацювання представлять 9 липня на засіданні аукціонного комітету.

Запропонуємо ввести перелік систематичних порушників договірних зобов'язань (так званий Black List), який тимчасово обмежуватиме їм доступ до торгів на електронних аукціонах за двосторонніми договорами,

– розповіли в міністерстві.

Запит щодо запровадження таких змін до міністерства скерували "Гарантований покупець" та Українська енергетична біржа.

Чому міністрерство хоче запровадили такі зміни

на ринку спостерігається ситуація спотворення ціноутворення на організованих сегментах ринку. Про це свідчить періодичне падіння ціни на електроенергію нижче собівартості її виробництва навіть найдешевшою атомною генерацією;

останнім часом спостерігаються маніпуляції і на ринку двосторонніх договорів. Окремі трейдери та електропостачальники, які уклали двосторонні договори на купівлю електроенергії за результатами електронних аукціонів, не виконують взяті на себе зобов'язання щодо купівлі електроенергії в обсягах і за цінами, відповідно до договору, та порушують умови оплати за відпущену електричну енергію.

Це погіршує фінансово-економічний стан виробників електроенергії, ускладнює планування їх виробничої діяльності. Зокрема – визначення та формування необхідних запасів палива,

– розповіли в міністерстві.

Це ускладнює підготовку енергогенеруючих підприємств до проходження осінньо-зимового періоду та створює загрозу безпеці постачання електричної енергії споживачам.

Зниження цін на електроенергію: коротко