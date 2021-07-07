Галущенко 7 липня взяв участь у церемонії підняття українського прапора. Урочистий захід відбувся у Центрі передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки.

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Гостями церемонії також були:

директор Центру Ромуальдас Петкевічус;

міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас;

заступник міністра закордонних справ Литви Егідіюс Мєйлунас.

Головне з промови Галущенка

Міністр зауважив, що підняття прапора України у Центрі, без сумніву, символізує розширення стратегічної співпраці України і НАТО. Україна отримала доступ до світового досвіду країн-учасниць НАТО.

Галущенко наголосив: тісна співпраця з країнами-учасницями НАТО дозволить Україні подолати сучасні виклики, а також – успішно впровадити пріоритетні реформи в енергетиці.

За словами міністра, головним завданням його відомства на найближчий час є від'єднання української енергосистеми від енергосистем Росії і Білорусі та успішна синхронізація з європейською мережею ENTSO-E.

Не оминув політик і теми "Північного потоку-2".

Газ має бути товаром, а не інструментом політичного тиску. Лише спільними зусиллями ми зможемо протистояти російській монополії,

– наголосив Галущенко.

Зауважте! Армін Лашет і Олаф Шольц – кандидати на посаду канцлера Німеччини – пригрозили, що можуть припинити транспортування газу через "Північний потік-2", якщо Москва порушить зобов'язання перед Україною.