Галущенко 7 липня взяв участь у церемонії підняття українського прапора. Урочистий захід відбувся у Центрі передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки.
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Гостями церемонії також були:
- директор Центру Ромуальдас Петкевічус;
- міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас;
- заступник міністра закордонних справ Литви Егідіюс Мєйлунас.
Головне з промови Галущенка
Міністр зауважив, що підняття прапора України у Центрі, без сумніву, символізує розширення стратегічної співпраці України і НАТО. Україна отримала доступ до світового досвіду країн-учасниць НАТО.
Галущенко наголосив: тісна співпраця з країнами-учасницями НАТО дозволить Україні подолати сучасні виклики, а також – успішно впровадити пріоритетні реформи в енергетиці.
За словами міністра, головним завданням його відомства на найближчий час є від'єднання української енергосистеми від енергосистем Росії і Білорусі та успішна синхронізація з європейською мережею ENTSO-E.
Не оминув політик і теми "Північного потоку-2".
Газ має бути товаром, а не інструментом політичного тиску. Лише спільними зусиллями ми зможемо протистояти російській монополії,
– наголосив Галущенко.