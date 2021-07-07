Про це Зеленський повідомив на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Наусєдою у Вільнюсі. Він має намір обговорити з Меркель будівництво газопроводу "Північний потік-2" і як він загрожує безпеці України та Європи.
До теми "Північний потік-2" і енергетичні пастки: що обговорили на форумі "Україна 30"
Це щастя, що Європа поки не відчуває цих загроз щодо будівництва "Північного потоку-2",
– заявив Зеленський.
Глава держави підкреслив, що питання безпеки мають бути пріоритетними над економічною доцільністю. За його словами, щодо цього країни Європейського Союзу розділилися.
"Ми не продаємо українців і не продаємо життя наших людей", – акцентував президент України.
Баланс між безпекою та економікою
Зеленський наголосив, що буває складно знайти баланс між безпекою та економікою. Однак "Північний потік-2" є "лакмусовим папірцем", який показує пріоритети країн.
Президент зазначив, що коли в країні йде війна, пріоритетними стають життя людей, а коли країна в безпеці – економіка. Відтак для України спочатку – безпека, а потім економіка.
"Північний потік-2": останні новини
- Російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що зустріч Ангели Меркель і Володимира Зеленського – спроба залагодити ситуацію, адже Німеччина виступає за запуск російського газопроводу в обхід України.
- У Польщі визнають загрозу безпеці Східної Європи від запуску "Північного потоку – 2". Україні пропонують шукати альтернативу газу з Росії.
- Німецький уряд запевняє, що хоче, аби Україна продовжувала транзитувати газ після запуску "Північного потоку-2".