Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. Він вважає, що Меркель намагається виправдати себе фінансовими подачками.
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"Меркель розуміє, яку гидоту вона зробила з "Північним потоком-2", але по-іншому зробити не могла. Це єдине бажання всієї Німеччини, росіяни справді запропонували дешевший газ", – пояснив Піонтковський.
Єдина принципова партія, яка проти запуску газопроводу – "Зелені".
Меркель хоче пом'якшити (ситуацію – 24 канал). Вона відчуває незручність перед Зеленським і тому робить фінансові подачки. Цим вона хоче зняти погане враження,
– запевнив публіцист.
Зустріч Зеленського і Меркель
Ангела Меркель запросила Володимира Зеленського 12 липня у Берлін.
"Мета запрошення Зеленського – поверхнева. Вона йде, їй хочеться залишитись турботливою, щоб про неї була гарна згадка в німецьких та українських посібниках", – зауважив публіцист.
Піонтковський вважає, що Зеленському взагалі не треба витрачати енергію на розмови про "Північний потік-2".
Немає сенсу доказувати, якого збитку завдає "Північний потік-2". Йому треба зосередитись на іншому – на відвертій розмові про мінські домовленості. Про те, що цей нав'язливий путінський план поглинання України,
– наголосив Піонтковський.
Інтерв'ю Олексія Печія з Андрієм Піонтковським: дивіться відео
"Північний потік-2": останні новини
- Польща підтримує Україну – там заявили, що готові допомагати у пошуку альтернативи російському газу.
- У ЗМІ з'явилась інформація, що США і Німеччина готують угоду про "Північний потік-2". У ній буде зазначено про компенсацію Україні.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Меркель знизити ризики від "Північного потоку-2".