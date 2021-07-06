Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. Він вважає, що Меркель намагається виправдати себе фінансовими подачками.

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"Меркель розуміє, яку гидоту вона зробила з "Північним потоком-2", але по-іншому зробити не могла. Це єдине бажання всієї Німеччини, росіяни справді запропонували дешевший газ", – пояснив Піонтковський.

Єдина принципова партія, яка проти запуску газопроводу – "Зелені".

Меркель хоче пом'якшити (ситуацію – 24 канал). Вона відчуває незручність перед Зеленським і тому робить фінансові подачки. Цим вона хоче зняти погане враження,
– запевнив публіцист.

Зустріч Зеленського і Меркель

Ангела Меркель запросила Володимира Зеленського 12 липня у Берлін.

"Мета запрошення Зеленського – поверхнева. Вона йде, їй хочеться залишитись турботливою, щоб про неї була гарна згадка в німецьких та українських посібниках", – зауважив публіцист.

Піонтковський вважає, що Зеленському взагалі не треба витрачати енергію на розмови про "Північний потік-2".

Немає сенсу доказувати, якого збитку завдає "Північний потік-2". Йому треба зосередитись на іншому – на відвертій розмові про мінські домовленості. Про те, що цей нав'язливий путінський план поглинання України,
– наголосив Піонтковський.

Інтерв'ю Олексія Печія з Андрієм Піонтковським: дивіться відео

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