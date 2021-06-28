Лідери ЄС відхилили пропозицію Франції та Німеччини провести саміт з Росією. Це сталося після того, як Польща та країни Балтії виступили проти цього.
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За словами Меркель, лідери Євросоюзу визначили проблеми, які вони хочуть розв'язати з Росією. Також вони доручили чиновникам ознайомитися з форматами й умовами, за яких можуть тривати переговори з Кремлем.
На думку канцлерки Німеччини, це є кроком вперед, але ще не досягненням мети.
Тут я вважаю, що краще не тільки поговорити між собою, але й поставити перед російським президентом ці речі й сказати, що на такій основі плідна співпраця не може відбуватися,
– заявила Меркель німецьким та французьким чиновникам.
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Що цьому передувало
- Ангела Меркель виступила за прямі контакти Євросоюзу з Росією та Володимиром Путіним. За її словами, це необхідно, аби покращити відносини.
- Згодом лідери ЄС відхилили пропозицію канцлерки Німеччини.
- В Україні відреагували на ситуацію. Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що ініціатива щодо саміту є неприпустимою.
- Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен прокоментувала ініціативу Меркель. Як вона зауважила, що такою пропозицією планували позначити чіткий курс політики ЄС щодо Росії.