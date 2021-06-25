Про "нагороду" для Путіна

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що запрошення Путіна на саміт – "незаслужена нагорода". Меркель з цим не погоджується.

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За її словами, президент США Джо Байден провів дуже серйозну розмову з Путіним. "У мене не було враження, що це було нагородою для президента Росії", – зазначила Меркель.

Це обговорення показало мені, що, можливо, з європейської точки зору недостатньо, щоб про такі переговори розповідав президент США",

– наголосила канцлерка.

Меркель додала, що більшість країн ЄС ведуть діалог з Росією на двосторонній основі, тому вона не розумє, чому союз не веде такі діалоги", – зауважила Меркель.

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