О "награде" для Путина
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что приглашение Путина на саммит – "незаслуженная награда". Меркель с этим не соглашается.
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По ее словам, президент США Джо Байден провел очень серьезный разговор с Путиным. "У меня не было впечатления, что это было наградой для президента России", – отметила Меркель.
Это обсуждение показало мне, что, возможно, с европейской точки зрения недостаточно, чтобы о таких переговорах рассказывал президент США,
– подчеркнула канцлер.
Меркель добавила, что большинство стран ЕС ведут диалог с Россией на двусторонней основе, поэтому она не понимают, почему союз не ведет такие диалоги.
Инициатива касательно Путина на саммите ЕС: коротко
- За то, чтобы ЕС вел прямой контакт с Россией, выступила именно Ангела Меркель.
- В то же время лидеры ЕС отклонили предложение.
- В Украине также отреагировали на ситуацию. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что инициатива по саммиту недопустима. Украина требует объяснений от Франции и Германии относительно предложения.