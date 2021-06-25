Против такой встречи выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В то же время Европейский совет осуждает действия России.
Стоит прочитать В Кремле пригрозили срывом встречи Зеленского и Путина: какие причины
По словам политика, Европейский Совет не планирует перезагружать отношения с Россией. Также отвергли и предложение встретиться на самом высоком уровне без прекращения агрессивной и провокационной политики России. В частности относительно ближайших государств-соседов и стран ЕС.
Сейчас это была бы награда для президента России за его последовательную, но, к сожалению, агрессивную политику провоцирования соседей, различных атак,
– подчеркнул Моравецкий.
Как отметил польский премьер, Рада осудила хакерские атаки на страны Евросоюза – Ирландию и Польшу.