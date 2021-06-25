Против такой встречи выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В то же время Европейский совет осуждает действия России.

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По словам политика, Европейский Совет не планирует перезагружать отношения с Россией. Также отвергли и предложение встретиться на самом высоком уровне без прекращения агрессивной и провокационной политики России. В частности относительно ближайших государств-соседов и стран ЕС.

Сейчас это была бы награда для президента России за его последовательную, но, к сожалению, агрессивную политику провоцирования соседей, различных атак,

– подчеркнул Моравецкий.

Как отметил польский премьер, Рада осудила хакерские атаки на страны Евросоюза – Ирландию и Польшу.

Напомним! На Польшу 15 июня осуществили кибератаку на официальных лиц страны. В государстве выяснили, что это сделали с территории России.

Ранее, 21 мая, состоялась хакерская атака на Национальную службу здравоохранения Ирландии. Подозреваемым является группировка Wizard Spider, которая базируется в Санкт-Петербурге.

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