Как известно, сама атака произошла 14 мая и парализовала работу Национальной службы здравоохранения Ирландии.

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Что известно о хакерской атаке

По данным правоохранителей, группа российских хакеров атаковали систему Национальной службы здравоохранения Ирландии. Из-за этого власти были вынуждены отключить свою компьютерную систему.

Такие атаки обычно проводятся с заражением компьютеров вредоносным программным обеспечением, которые не дают пользователям доступа к своим системам. Чтобы вернуть доступ, хакеры требуют выкуп за восстановление функций компьютера.

Ирландское государство не заплатило выкупа хакерам,

– сказал глава Минздрава Стивен Доннелли.

Он пояснил, что хакеры через некоторое время предоставили ключ дешифровки, который может позволить больницам восстановить записи пациентов. Также Доннелли предположил, что на восстановление полного доступа к цифровым коммуникациям и карт пациентов могут пройти недели.

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Все из-за того, что внешняя фирма, которая занимается борьбой с киберпреступностью, тестирует ключ дешифрования в виртуальной среде, чтобы определить, работает ли он и не содержит ли дополнительных скрытых вредоносных программ.

Сколько бед наделала атака хакеров

Как отметил генеральный директор Национальной службы здравоохранения Ирландии Пол Рид, это была очень сложная атака.

Она влияет на все наши национальные и местные системы, которые вовлечены во всех наших основных услугах,

– подчеркнул он.

Заметим, что один родильный дом в Дублине даже отменил все приемы для амбулаторных пациентов в пятницу, за исключением приема женщин на 36-й неделе беременности или тех, которые нуждаются в срочной помощи.

Важно! Атака не повлияла на программу вакцинации, поскольку ее координирует отдельная система.