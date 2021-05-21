Як відомо, сама атака сталася 14 травня і паралізувала роботу Національної служби охорони здоров'я Ірландії.

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Що відомо про хакерську атаку

За даними правоохоронців, група російських хакерів атакували систему Національної служби охорони здоров'я Ірландії. Через це влада була змушена відключила свою комп'ютерну систему.

Такі атаки зазвичай проводяться із зараженням комп'ютерів шкідливим програмним забезпеченням, які не дають користувачам доступу до своїх систем. Аби повернути доступ, хакери вимагають викуп за відновлення функцій комп'ютера.

Ірландська держава не заплатила викупу хакерам,

– сказав очільник МОЗ Стівен Доннеллі.

Він пояснив, що хакери через деякий час надали ключ дешифрування, який може дозволити лікарням відновити записи пацієнтів. Також Доннеллі припустив, що на відновлення повного доступу до цифрових комунікацій і карт пацієнтів можуть минути тижні.

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Все через те, що зовнішня фірма, яка займається боротьбою з кіберзлочинністю, тестує ключ дешифрування у віртуальному середовищі, щоб визначити, чи працює він і чи не містить додаткових прихованих шкідливих програм.

Скільки лиха наробила атака хакерів

Як зазначив генеральний директор Національної служби охорони здоров'я Ірландії Пол Рід, це була дуже складна атака.

Вона впливає на всі наші національні й місцеві системи, які залучені у всіх наших основних послугах,

– підкреслив він.

Зауважимо, що один пологовий будинок в Дубліні навіть скасував всі прийоми для амбулаторних пацієнтів в п'ятницю, за винятком прийому жінок на 36-му тижні вагітності або тих, які потребують термінової допомоги.

Важливо! Атака не вплинула на програму вакцинації, оскільки її координує окрема система.