Проти такої зустрічі виступив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Водночас Європейська Рада засуджує дії Росії.

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За словами політика, Європейська Рада не планує перезавантажувати відносини з Росією. Також відкинули і пропозицію зустрітися на найвищому рівні без припинення агресивної і провокативної політики Росії. Зокрема щодо найближчих держав-сусідок і країн ЄС.

Наразі це була б нагорода для президента Росії за його послідовну, але, на жаль, агресивну політику провокування сусідів, різних атак,

– наголосив Моравецький.

Як відзначив польський прем'єр, Рада засудила хакерські атаки на країни Євросоюзу – Ірландію та Польщу.

Нагадаємо! На Польщу 15 червня здійснили кібератаку на офіційних осіб країни. В державі з'ясували, що це зробили з території Росії.

Раніше, 21 травня, відбулась хакерська атака на Національну службу охорони здоров'я Ірландії. Підозрюваним є угруповання Wizard Spider, яке базується у Санкт-Петербурзі.

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