Про напад у мережі розповів представник уряду Петр Мюллер. Він наголосив, що від діяльності хакерів постраждали користувачі електронної пошти.

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В мережу злили розмову між кількома польськими урядовцями

Один із потерпілих від кібернападу раніше став керівник канцелярії голови ради міністрів Польщі Міхал Дворчик. Зламали електронну пошту, яка належала йому та його дружині, також "хакнули" і його сторінки у соцмережах.

Розмову між Дворчиком, прем'єром Матеушом Моравецьким та міністром економічного розвитку Ярославом Говіном опублікували у телеграмі.

Цікаво! Дворчик припустив, щодо до атаки можуть бути причетні російські хакери.

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Коротко про загрози від російських кібератак: