Про напад у мережі розповів представник уряду Петр Мюллер. Він наголосив, що від діяльності хакерів постраждали користувачі електронної пошти.
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В мережу злили розмову між кількома польськими урядовцями
Один із потерпілих від кібернападу раніше став керівник канцелярії голови ради міністрів Польщі Міхал Дворчик. Зламали електронну пошту, яка належала йому та його дружині, також "хакнули" і його сторінки у соцмережах.
Розмову між Дворчиком, прем'єром Матеушом Моравецьким та міністром економічного розвитку Ярославом Говіном опублікували у телеграмі.
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Коротко про загрози від російських кібератак:
- Питання кібербезпеки розглянули на саміті НАТО, який відбувся у Брюсселі. У підсумковому комюніке Альянсу перерахували основні загрози, які надходять від Москви, серед них – і кібератаки.
- Також питання кібератак має підняти на зустрічі у Швейцарії президент США Джо Байден з головою Кремля Володимиром Путіним.
- Раніше від кібератак, які ймовірно вчинили з території Росії, постраждала м'ясопереробна корпорація JBS та американський нафтопровід Colonial Pipeline.