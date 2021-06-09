Про це американський лідер повідомив представникам ЗМІ перед початком своєї першої поїздки до Європи у статусі глави держави.
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Так, журналісти запитали очільника Білого дому чи не зміг би він порозумітися з Путіним щодо кібератак, спрямованих на США.
Джо Байден відповів: "Хто знає?" – та додав, що питання кібербезпеки стане частиною переговорів з керівником країни-агресора.
Варто зазначити, що влада Штатів розглядає кібератаки як загрозу нацбезпеці. Тому вуряді готують наступальні операції проти хакерів Росії.
- Північноамериканські та австралійський філії JBS SA 1 червня стали жертвами хакерських атак. Через інцидент компанії в Австралії довелося повністю зупинити роботу.
- Федеральне бюро розслідувань заявило, що за атакою стояла російська кіберзлочинна група Revil (Sodinokobi).
- Джо Байден, відповідаючи на запитання репортера, чи вживатиме він заходів проти Володимира Путіна, заявив, що "уважно вивчає це питання".
До теми Російські хакери Revil відповідальні за атаку на JBS: як відреагував Байден