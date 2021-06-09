Про це американський лідер повідомив представникам ЗМІ перед початком своєї першої поїздки до Європи у статусі глави держави.

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Так, журналісти запитали очільника Білого дому чи не зміг би він порозумітися з Путіним щодо кібератак, спрямованих на США.

Джо Байден відповів: "Хто знає?" – та додав, що питання кібербезпеки стане частиною переговорів з керівником країни-агресора.

Варто зазначити, що влада Штатів розглядає кібератаки як загрозу нацбезпеці. Тому вуряді готують наступальні операції проти хакерів Росії.

Зверніть увагу! Держсекретар Ентоні Блінкен наголосив, що США готові дати відповідь на "безрозсудні та агресивні" дії Росії. За його словами, наслідки можуть бути безпосередньо перед зустріччю Джо Байдена та Путіна.

Хакерська атака на компанію JBS: що відомо

Північноамериканські та австралійський філії JBS SA 1 червня стали жертвами хакерських атак. Через інцидент компанії в Австралії довелося повністю зупинити роботу.

Федеральне бюро розслідувань заявило, що за атакою стояла російська кіберзлочинна група Revil (Sodinokobi).

Джо Байден, відповідаючи на запитання репортера, чи вживатиме він заходів проти Володимира Путіна, заявив, що "уважно вивчає це питання".

До теми Російські хакери Revil відповідальні за атаку на JBS: як відреагував Байден