Об этом американский лидер сообщил представителям СМИ перед началом своей первой поездки в Европу в статусе главы государства.
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Так, журналисты спросили у главы Белого дома, не смог бы ли он уладить с Путиным вопрос относительно кибератак, направленных на США.
Джо Байден ответил: "Кто знает?", и добавил, что вопрос кибербезопасности станет частью переговоров с руководителем страны-агрессора.
Стоит отметить, что власть Соединенных Штатов рассматривает кибератаки на американские компании, которые в последнее время участились, как угрозу нацбезопасности. Поэтому в правительстве готовят наступательные кибероперации против хакеров России.
Хакерская атака на компанию JBS: что известно
- Североамериканские и австралийский филиалы JBS SA 1 июня стали жертвами хакерских атак. Из-за инцидента компании в Австралии пришлось полностью остановить работу.
- Федеральное бюро расследований заявило, что за атакой стояла российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi).
- Джо Байден, отвечая на вопрос репортера, будет ли он принимать меры против Владимира Путина, заявил, что "внимательно изучает этот вопрос".
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