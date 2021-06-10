Постраждала також і дружина Дворчика. Про це він сам розповів у твітері 9 червня.

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Знову хакери, знову Росія

Очільник канцелярії глави ради міністрів Польщі Міхал Дворчик поскаржився, що невідомі кіберзловмисники зламали його приватну електронну пошту. А відтак і отримали доступ до його сторінок у соціальних мережах.

Хакери зуміли проникнути до сторінок у соцмережах Дворчика і його дружини. Він не повідомив, чи вимагали у нього гроші, натомість написав, що мовиться про дезінформаційні дії – ймовірно, з боку Росії або Білорусі.

Підозра обгрунтована, адже викрадену з поштової скриньки урядовця інформацію опублікували в російському сегменті телеграму. Про все це він проінформував "відповідні державні служби".

Міхал Дворчик, зауважимо, вже 11 років має заборону на в'їзд до Росії й Білорусі, адже активно підтримує демократичні рухи на території країн колишнього СРСР.

Звернімо увагу й ось на що: 4 червня СБУ виявила, що російські спецслужби надсилали шкідливі файли на комп'ютери українських органів влади. Хакери планували вразити мережі місцевого самоврядування й критичної інфраструктури.

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