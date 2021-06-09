Загалом влада Сполучених Штатів змогла повернути 63,7 біткойна. Зараз їхня загальна вартість становить 2,3 мільйона доларів.

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Байден підтвердив відданість суверенітету України з боку США

Джо Байден підтвердив непохитну відданість з боку Сполучених Штатів суверенітету та територіальної цілісності України. Про це мовиться в заяві речниці Білого Дому Джен Псакі щодо телефонної розмови президентів США та України.

Кабмін ухвалив меморандум з ЄБРР та USAID

Агентство США з міжнародного розвитку спільно з ЄБРР та Американської торговою палатою підписали з українським урядом меморандум про співпрацю. Він передбачає створення сучасних фондових та організованих товарних ринків в Україні.

До теми Україна створить власний механізм торгівлі на біржі: Кабмін ухвалив меморандум з ЄБРР та USAID

Поліцейські 18 країн провели операцію проти організованої злочинності

Правоохоронці 18 країн світу заявили про арешти понад 800 людей в рамках масштабної операції проти організованої злочинності, яка тривала 3 роки. Поліцейські стежили за розмовами злочинців у месенджері ANOM, який насправді контролювало ФБР.

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