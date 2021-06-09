Всего власти Соединенных Штатов смогли вернуть 63,7 биткойна. Сейчас их общая стоимость составляет 2,3 миллиона долларов.

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Байден подтвердил приверженность суверенитету Украины со стороны США

Джо Байден подтвердил непоколебимую преданность со стороны Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки относительно телефонного разговора президентов США и Украины.

Кабмин принял меморандум с ЕБРР и USAID

Агентство США по международному развитию совместно с ЕБРР и Американской торговой палатой подписали с украинским правительством меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает создание современных фондовых и организованных товарных рынков в Украине.

К теме Украина создаст собственный механизм торговли на бирже: Кабмин принял меморандум с ЕБРР и USAID

Полицейские 18 стран провели операцию против организованной преступности

Правоохранители 18 стран мира заявили об арестах более 800 человек в рамках масштабной операции против организованной преступности, которая длилась 3 года. Полицейские следили за разговорами преступников в мессенджере ANOM, который на самом деле контролировало ФБР.

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