В інтерв'ю виданню Фельдгузен пояснила, що саме передбачала німецько-французька ініціатива щодо тіснішої співпраці з Москвою.
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Пропозиція стосувалася чіткішої політики ЄС щодо Росії:
- швидші та ефективніші санкції Євросоюзу проти Москви, якщо дії Росії роблять це необхідним;
- додаткові обмежувальні заходи, зокрема економічні санкції,
- інтенсивніше співробітництво з країнами Східного партнерства.
Пані посол додала, що можливість поговорити, зокрема й на найвищому рівні, з російським президентом з таких питань, як зміна клімату та навколишнє середовище на основі принципів Могеріні, була тільки частиною цих пропозицій.
У Європейській Раді 24 червня не було більшості для підтримки цієї пропозиції,
– додала Фельдгузен.
Вона зазначила, що алгоритм ведення дискусій в ЄС щодо зовнішньої політики є таким: для погодження певного питання потрібен консенсус всіх держав-членів. Однак щодо пропозиції активнішої взаємодії з Володимиром Путіним його не було.
Бажання Меркель вести діалог з Росією: що відомо
- Раніше Ангела Меркель заявила, що виступає за відновлення діалогу з Москвою. Мовляв, це необхідний крок для покращення відносин.
- Канцлерка Німеччини та французький лідер Еммануель Макрона запропонували запросити Путіна на саміт ЄС. У самому Євросоюзі відкинули цей заклик.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україна вимагатиме пояснень від французького та німецького послів цієї ініціативи.