В інтерв'ю виданню Фельдгузен пояснила, що саме передбачала німецько-французька ініціатива щодо тіснішої співпраці з Москвою.

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Пропозиція стосувалася чіткішої політики ЄС щодо Росії:

швидші та ефективніші санкції Євросоюзу проти Москви, якщо дії Росії роблять це необхідним;

додаткові обмежувальні заходи, зокрема економічні санкції,

інтенсивніше співробітництво з країнами Східного партнерства.

Пані посол додала, що можливість поговорити, зокрема й на найвищому рівні, з російським президентом з таких питань, як зміна клімату та навколишнє середовище на основі принципів Могеріні, була тільки частиною цих пропозицій.

У Європейській Раді 24 червня не було більшості для підтримки цієї пропозиції,

– додала Фельдгузен.

Вона зазначила, що алгоритм ведення дискусій в ЄС щодо зовнішньої політики є таким: для погодження певного питання потрібен консенсус всіх держав-членів. Однак щодо пропозиції активнішої взаємодії з Володимиром Путіним його не було.

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